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Gönül Dağı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? TRT1 Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Gönül Dağı, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her Cumartesi akşamı izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ne zaman başlıyor ve bu hafta var mı?

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  • Gönül Dağı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? TRT1 Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Dizinin takipçileri, Eylül ayının gelmesiyle beraber Gönül Dağı'nın yeni bölümlerini beklemeye başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...
  • Gönül Dağı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? TRT1 Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    3. yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı, bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
  • Gönül Dağı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? TRT1 Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    YENİ BAŞROL KİM OLACAK?

    Başrol oyuncularından Gülsüm Ali'nin veda etmesiyle, diziye gelecek olan yeni oyuncu da heyecanla bekleniyor ve bu isim bu haftaki ilk bölümde belli olacak.
  • Gönül Dağı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? TRT1 Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

    Gönül Dağı sezon finalinde Asuman ve Ramazan'ın düğününde beklenmedik olaylar yaşanmıştı. Meryem hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkmıştı. Gönül Dağı'nda kaza geçiren Dilek'in ölümü ve bebeğin kurtulması ise izleyicileri hüzüne boğdu.

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