GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM ÖZETİ

Muammer’in açtığı dava, Kaya Ailesi’nde küslüğe sebebiyet vermiştir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer’in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer’in buna cevabı ne olacaktır? Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel’den gizlemek istese de başarılı olamaz. Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenen Veysel öfkesine yenilecek midir? Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan’ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman’ı ne gibi olaylar beklemektedir? Günşıl’a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Sonunda başarılı olabilecek midir?