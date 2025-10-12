'Good Boy' filminin köpek yıldızı Oscar istiyor

Oscar'a eşi benzeri görülmemiş bir aday gelebilir. Bağımsız stüdyo IFC, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne açık bir mektup yazarak 'Good Boy' filmi yıldızının Oscar'a aday gösterilmesini istedi.

Mektup, 'Good Boy' filminin köpek yıldızı Indy'nin imzasını taşıyor. Mizah dolu ama bir o kadar da içten olan mektup, Oscar'ların oyunculuk kategorilerine hayvan oyuncuların da dahil edilmesi çağrısında bulundu, Hollywood'un dört ayaklı oyuncularına hak ettikleri takdirin gösterilmesinin artık zamanı geldiğini savundu.

Indy'nin ağzından yazılan mektupta, "Son film 'Good Boy'daki eleştirmenlerce beğenilen rolüme rağmen, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilmedim. Görünüşe göre, sizin için yeterince iyi bir çocuk değilim" denildi.

REKLAM

Mektupta ayrıca 'Babe'deki domuz, 'Beyaz Diş'teki (White Fang) kurt-köpek Jed, 'Özgür Willy'deki (Free Willy) Orka Keiko gibi diğer hayvan oyuncuların da Oscar'larda hak ettikleri değeri görmediği vurgulandı.

Indy'nin ağzından yazılan mektupta, "Akademi bize bir kemik atmadan önce daha kaç harika performansın gözardı edilmesi gerekiyor?" diye soruldu.