Google Analytics ve Google Search Console üzerinde erişim problem yaşanıyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Google Analytics ve Google Search Console giriş yapamayanlar uygulamaların ne zaman düzeleceğini sorguluyor. Peki, Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül Google ne zaman düzelecek?