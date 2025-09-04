Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül Google ne zaman düzelecek?
4 Eylül sabah saatlerinde Google Analytics ve Google Search Console çöküp çökmediği merak ediliyor. Dünya genelinde erişim problemi yaşanırken Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Birçok kullanıcı Doğu Avrupa'da da Google, Gemini, Gmail, Drive, YouTube erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. İşte detaylar
Google Analytics ve Google Search Console üzerinde erişim problem yaşanıyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Google Analytics ve Google Search Console giriş yapamayanlar uygulamaların ne zaman düzeleceğini sorguluyor. Peki, Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül Google ne zaman düzelecek?
GOOGLE ANALYTICS VE GOOGLE SEARCH CONSOLE ÇÖKTÜ MÜ?
Google Analytics ve Google Search Console çöktü. Kullanıcılar sosyal medyadan hata bildirmeye devam ederken Youtube, Gmail gibi platformlardan da tek tek erişim problemi haberi geldi.
GOOGLE NE ZAMAN DÜZELECEK?
Google çöktü sorununu bildiren kullanıcılar sosyal medya üzerinden arama motorunun resmi hesaplarını ve açıklamaları kontrol ediyor.
GOOGLE NEDEN GİRİLMİYOR?
Google ve Google'ın tüm uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediği için erişim sorunun sebebi bilinmiyor.
GEÇİCİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uzmanlar, bu tip erişim sorunlarında kullanıcıların şu adımları deneyebileceğini belirtiyor:
Tarayıcıyı tamamen kapatıp yeniden açmak,
İnternet bağlantısını kontrol etmek,
Farklı bir cihaz veya tarayıcı üzerinden erişim sağlamayı denemek.
Bu adımlar sorunu kesin olarak çözmese de bazı kullanıcıların geçici olarak servisleri kullanmaya devam etmesine yardımcı olabilir.