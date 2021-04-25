Google, günümüzün en popüler tarayıcısı Chrome’a yeni bir özellik eklemeden önce bu özelliği teste sokuyor. Şirketin geliştirilen özellikleri son kullanıcıda test ettiği ilk yerse internet tarayıcısının Canary sürümü. Canary sürümünde dolaşan kullanıcılar, karşılarına yeni bir özelliğin çıktığını gördü.

Chrome Canary (Chrome Kanarya),Google Chrome’un daha az stabil olan ve geliştiriciler için yayınlanan sürümüdür. Canary sürümünde, Google Chrome’un alfa sürümünde yer alan özelliklerden daha fazlası yer alır. Bunun nedeni Canary sürümünün geliştiriciler tarafından yeni yayınlanan ve test edilmeye açık özelliklerin sunuluyor olmasıdır.

'GEÇMİŞ'E 'ANILAR' AYARI

Google Chrome, ziyaret ettiğiniz web sitesini farklı segmentlere ayıran bir geçmiş aracı olan "Anılar" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Google’ın sunduğu bu yeni özellik, “Memories (Anılar)” ismini taşıyor. İsminden de kısmen anlaşılabileceği üzere özellik, Geçmiş’e benzer bir işleve sahip. "Anılar" genellikle sosyal medya uygulamalarında, çoğunlukla önceki yıllara ait gönderilerinizin ve fotoğraflarınızın geriye bakmanız için kullanılan bir özelliktir. Şimdi, Chrome'da da mevcut olacak. Peki ama nasıl çalışacak?

Chrome’da kullandığımız ve daha önce ziyaret ettiğimiz sayfaları gördüğümüz Geçmiş sekmesi, bize tüm bilgileri kronolojik sıraya göre sıralıyor. Bu sayfada gördüğümüz her bir satırda yer alan sayfa, ziyaret ettiğimiz tarih, saat, sayfanın simgesi, başlığı ve adresiyle birlikte gözüküyor. Sayfalara geçmişten ulaşılabildiği gibi bunları geçmişten de kaldırabiliyoruz.

Canary’de “://flags/#memories” adresi üzerinden aktifleştirebileceğiniz Memories özelliğiyse var olan tarama geçmişini size göstermiyor. Bunun yerine tarayıcıyı başlattığınız andan itibaren sekme grupları ya da yer işaretlerinden ziyaret ettiğiniz siteleri listeliyor. Her bir site açılabilir menü şeklinde yer alıyor ve bu menü açıldığında sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar kronolojik olarak gösteriliyor.

Google Chrome'da, son veya en çok ziyaret ettiğiniz web sitelerini geçmiş sayfasında bulacaksınız. Bu web sitelerinin tarihleri ​​ve URL'leri, genellikle görmeye alışkın olduğunuz detaylardır.

Şimdilik, Chrome’un Anılar sayfası yalnızca geçerli gün ve önceki dört güne ait geçmişi gösteriyor ve yalnızca belirli bir günde göz attığınız en alakalı sayfaları gösteriyor. Her gün, o göz atma oturumu sırasında yaptığınız bazı Google aramalarını da göreceksiniz. Sayfa, yer imleri, sekme grupları ve Chrome geçmişi gibi detayları içerecek. Bu özellik ile kullanıcıların eski web etkinliklerinde kolayca gezinmesine olanak tanıması hedefleniyor.

Google’ın Canary sürümünde kullanıcılara sunduğu deneysel özellikler her zaman son sürüme gelmiyor. Ancak kullanıma sunulması da ihtimal dahilinde. Özelliğin Chrome Canary'de henüz yeni çalışmaya başladığını düşünürsek, muhtemelen en erken Temmuz ayında başlayacak olan Chrome 92'ye kadar lansmanını görmeyeceğiz.

GOOGLE ANILAR'A NASIL ULAŞILABİLİR?

Chrome’un Anılar özelliği yalnızca Canary kanalında kullanılabilir ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Chrome Canary'yi açın

URL kutusuna chrome: // flags yazın

Anıları yazmanız gereken bir arama kutusu göreceksiniz

Bayrağı etkinleştirin