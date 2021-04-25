Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Google, Chrome için yeni özellik geliştiriyor! 'Geçmiş'e bir sünger çeken özellik: Anılar

Web tarayıcısının temel özelliklerinden biri, geçmişinizde daha önce görüntülediğiniz siteleri bulma yeteneğidir. Google'da, Chrome için geçmiş benzeri yeni özellik geliştiriyor. Sosyal medya uygulamalarından aşina olduğumuz 'Anılar' sayfası deneniyor. Peki, Anılar nasıl çalışacak? İşte detaylar...

Google, Chrome için yeni özellik geliştiriyor! 'Geçmiş'e bir sünger çeken özellik: Anılar

Google, günümüzün en popüler tarayıcısı Chrome’a yeni bir özellik eklemeden önce bu özelliği teste sokuyor. Şirketin geliştirilen özellikleri son kullanıcıda test ettiği ilk yerse internet tarayıcısının Canary sürümü. Canary sürümünde dolaşan kullanıcılar, karşılarına yeni bir özelliğin çıktığını gördü.

Chrome Canary (Chrome Kanarya),Google Chrome’un daha az stabil olan ve geliştiriciler için yayınlanan sürümüdür. Canary sürümünde, Google Chrome’un alfa sürümünde yer alan özelliklerden daha fazlası yer alır. Bunun nedeni Canary sürümünün geliştiriciler tarafından yeni yayınlanan ve test edilmeye açık özelliklerin sunuluyor olmasıdır.

'GEÇMİŞ'E 'ANILAR' AYARI

Google Chrome, ziyaret ettiğiniz web sitesini farklı segmentlere ayıran bir geçmiş aracı olan "Anılar" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Google’ın sunduğu bu yeni özellik, “Memories (Anılar)” ismini taşıyor. İsminden de kısmen anlaşılabileceği üzere özellik, Geçmiş’e benzer bir işleve sahip. "Anılar" genellikle sosyal medya uygulamalarında, çoğunlukla önceki yıllara ait gönderilerinizin ve fotoğraflarınızın geriye bakmanız için kullanılan bir özelliktir. Şimdi, Chrome'da da mevcut olacak. Peki ama nasıl çalışacak?

Chrome’da kullandığımız ve daha önce ziyaret ettiğimiz sayfaları gördüğümüz Geçmiş sekmesi, bize tüm bilgileri kronolojik sıraya göre sıralıyor. Bu sayfada gördüğümüz her bir satırda yer alan sayfa, ziyaret ettiğimiz tarih, saat, sayfanın simgesi, başlığı ve adresiyle birlikte gözüküyor. Sayfalara geçmişten ulaşılabildiği gibi bunları geçmişten de kaldırabiliyoruz.

Canary’de “://flags/#memories” adresi üzerinden aktifleştirebileceğiniz Memories özelliğiyse var olan tarama geçmişini size göstermiyor. Bunun yerine tarayıcıyı başlattığınız andan itibaren sekme grupları ya da yer işaretlerinden ziyaret ettiğiniz siteleri listeliyor. Her bir site açılabilir menü şeklinde yer alıyor ve bu menü açıldığında sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar kronolojik olarak gösteriliyor.

Google Chrome'da, son veya en çok ziyaret ettiğiniz web sitelerini geçmiş sayfasında bulacaksınız. Bu web sitelerinin tarihleri ​​ve URL'leri, genellikle görmeye alışkın olduğunuz detaylardır.

Şimdilik, Chrome’un Anılar sayfası yalnızca geçerli gün ve önceki dört güne ait geçmişi gösteriyor ve yalnızca belirli bir günde göz attığınız en alakalı sayfaları gösteriyor. Her gün, o göz atma oturumu sırasında yaptığınız bazı Google aramalarını da göreceksiniz. Sayfa, yer imleri, sekme grupları ve Chrome geçmişi gibi detayları içerecek. Bu özellik ile kullanıcıların eski web etkinliklerinde kolayca gezinmesine olanak tanıması hedefleniyor.

Google’ın Canary sürümünde kullanıcılara sunduğu deneysel özellikler her zaman son sürüme gelmiyor. Ancak kullanıma sunulması da ihtimal dahilinde. Özelliğin Chrome Canary'de henüz yeni çalışmaya başladığını düşünürsek, muhtemelen en erken Temmuz ayında başlayacak olan Chrome 92'ye kadar lansmanını görmeyeceğiz.

GOOGLE ANILAR'A NASIL ULAŞILABİLİR?

Chrome’un Anılar özelliği yalnızca Canary kanalında kullanılabilir ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Chrome Canary'yi açın
URL kutusuna chrome: // flags yazın
Anıları yazmanız gereken bir arama kutusu göreceksiniz
Bayrağı etkinleştirin

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deep Web ve Dark Web nedir? İşte internetin karanlık dünyasıyla ilgili detaylar
TEKNOLOJİİnternetin karanlık dünyası: Deep Web
Kablo TV bayramda şifresiz yayın yapacak
TEKNOLOJİKablo TV şifresiz yayın yapacak
Kripto para borsalarında işlem hacimleri katlandı
TEKNOLOJİTürkler kripto borsalara para yağdırdı
Instagram'ın yeni reklam kanalı: Instagram Reels! Reels videolarıyla Instagram reklam verme nasıl olacak?
TEKNOLOJİInstagram'ın yeni reklam kanalı: Instagram Reels!
Türkiye'de resmen şirket kuran Twitter'ın reklam yasağı kalktı
TEKNOLOJİŞirket kurdu reklam yasağı kalktı
Paribu: Kullanıcılarımız varlıkları teminat altındadır
TEKNOLOJİParibu'dan son gelişmelerle ilgili açıklama
BtcTurk CEO'su Özgür Güneri: Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan şirketler var
TEKNOLOJİ'Bu işi hakkıyla yapan şirketler var'
İşte Türkiye'de kripto para kullanıcılarının profili - Haberler
TEKNOLOJİKimdir bu 'kripto'cular?
Twitter Türkiye temsilcisi belli oldu! İşte detaylar - Haberler
TEKNOLOJİTwitter resmen Türkiye’de!
OPPO Reno 5 Lite Türkiye'de satışa çıktı! İşte OPPO Reno 5 Lite özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİOPPO Reno 5 Lite Türkiye'de satışa çıktı