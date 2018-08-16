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Google'da hastalık arama hastalığı: Siberkondria

Siberkondria; internetten aşırı ve kaygı verici düzeyde hastalık ya da belirti arama davranışı olarak tanımlanıyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Psikiyatrist Ali Kandeğer, "Yanlış, eksik ya da şüpheli bilgiler kaygıyı artırıyor ve kişinin daha çok araştırma yapmasına yol açıyor" dedi

16.08.2018 - 10:26 | Güncelleme:

“Baş ağrısı nedenleri?”, “Çarpıntı neden olur?”, “Kanser belirtileri nelerdir?” gibi hastalık ya da hastalık belirtilerini arama motorlarında çokça arıyorsanız bu yazıyı dikkatle okumanızda fayda var.

Siberkondria; internetten aşırı ve kaygı verici düzeyde hastalık ya da belirti arama davranışı olarak tanımlanıyor. İnternet, şüphesiz ki çağımızın en önemli imkânlarından biri olup birçok alanda hayatımızı kolaylaştırıyor. İnternette birçok veriye, bilgiye, yoruma, uygulamaya ve esere birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz.

"YANLIŞ, EKSİK YA DA ŞÜPHELİ BİLGİ KAYGIYI ARTIRIYOR"

Her insanın, kurum ya da topluluğun istediği bilgiyi internette yayınlayabildiğini ve bu paylaşımların çoğu zaman doğru-yanlış, güvenli-güvensiz süzgecinden geçmediğine dikkat çeken Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Psikiyatrist Ali Kandeğer, "Yanlış, eksik ya da şüpheli bilgiler kaygıyı artırıyor ve kişinin daha çok araştırma yapmasına yol açıyor" dedi. 

Psikiyatrist Kandeğer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaygı düzeyi arttıkça kişi doğru ya da yanlış fark gözetmeksizin internetten arama yapmaya devam ediyor ve kaygısını azaltmaya çalışıyor. Ancak uzun dönemde kaygı giderek artıyor ve kişinin günlük işlevselliği bozuluyor.

Siberkondria’ya sahip bu kişiler sık doktora gitme, sık tetkik yaptırma gibi sağlık kaygısını gidermeye dönük diğer davranışları da sıkça tekrarlar. Bu nedenle kişinin hayatı sağlık kaygısıyla tam bir kısır döngüye girer."

PEKİ NE YAPMALI? 

Siberkondria ve sağlık kaygısına sahip kişiler için önerilerde bulunan Psikiyatrist Ali Kandeğer, "Öncelikle internetten hastalık araştırmalarını bırakmalı ve tıbbi şikâyetlerini aile hekimine danışmalıdır. Buna ilaveten kişi sağlık araştırmalarını, sık doktor başvurularını, tahlilleri, röntgenleri bırakamıyorsa ya da günlük hayatını etkileyecek düzeyde kaygı hissediyorsa muhakkak psikiyatri uzmanına başvurmalıdır.

Psikiyatri uzmanı bir kaygı bozukluğu olup olmadığına, varsa şiddetinin ne olduğuna göre destekleyici görüşmeler, ilaç tedavileri ya da psikolojik tedaviler (psikoterapi) uygulayabilir. Psikiyatri uzmanı, aile hekimi ya da diğer uzman doktorlarının verdiği bilgilendirme formları ya da önerdiği güvenli internet siteleri dışında kişi hastalık ya da belirti taraması yapmayarak siberkondriadan korunabilir" açıklamasında bulundu. 

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