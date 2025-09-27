Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Google'ın 27. doğum gününe özel Doodle! Google ne zaman kuruldu ve kurucusu kim?

        Google'dan 27. yaşına özel Doodle! Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim?

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri tasarladığı Doodle ile ana sayfasına taşıyor. Bu kapsamda Google 27. yaşına özel bir doodle hazırladı. 4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya'da kurulan Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül'de kutluyor. Peki, Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim? İşte detaylar...

        Giriş: 27.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:10
        1

        Google, 27. yaşını kutluyor. En sık kullanılan arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri boş geçmiyor. Bu kez kendi doğum gününü kutlayan Google, tasarladığı Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, Google ne zaman kuruldu ve kurucusu kim? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        2

        GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

        4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulan Google içinde bulunduğumuz ayda 27. doğum gününü kutluyor. Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.

        3

        Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" yani ‘kötü olma’dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır. Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

        4

        Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevrimiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır.

