Google’ın fişini çektiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi. İnternet devi, kullanıcıların seyahat planlamalarını mobil cihazları üzerinden yapıp, takip edebildiği Google Trips uygulamasının faaliyetlerine son verdi.

5 Ağustos itibariyle kapatılan uygulama, kullanıcıların Google/Gmail hesapları ile entegre olarak otel ve uçak bileti rezervasyonlarını, gezilecek yerleri, gün gün yapılacaklar listesi ve kişisel favori mekanları hem online hem de indirilebilen haritalarla offline olarak bir arada sunuyordu.

Google’dan yapılan açıklamaya göre seyahat ve tatil planlamalarıyla ilgili bu özelliklere artık Google’ın arama servisi ve Google Haritalar’dan erişilebilecek.

3 YILINI DOLDURAMADI

Kullanıcıların Google Trips’te kaydettiği notlar, yerler ve rezervasyonlar; Google hesabına giriş yapılmasının ardından gerçekleştirilen aramaların sonuçlarında görülebilecek.

Bu kapsamda Google’ın seyahat için özel tasarlanan Google Seyahat (www.google.com/travel) sitesi üzerinden uçak ve otel rezervasyonları planlama ve fiyat karşılaştırma servisi de veriliyor.

GOOGLE'IN BU SERVİSİ TÜRKİYE'DE ÇOK TARTIŞILIR!

iOS ve Android cihazlar için sunulan Google Trips, 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. Alınan bu son kararla, Google Trips 3 yılını dolduramadan kapanmış oldu.