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        Gördesli muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür ziyareti

        Gördes ilçesine bağlı Evciler, Güneşli ve Doğanpınar mahalle muhtarları, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı'yı ziyaret ederek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:54
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        Gördesli muhtarlardan teşekkür ziyareti
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        Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Gördes ilçesine bağlı Evciler mahalle muhtarı Halil Gökkaya, Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim ve Doğanpınar mahalle muhtarı Halil Korkmaz'ı ağırladı.

        Postacı, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette muhtarlar, hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in şahsında MASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Postacı, şunları söyledi:

        "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in talimatlarıyla Manisa'mızın her noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evciler mahallemizde altyapı çalışmalarımız hızla ilerliyor.

        Güneşli mahallemizde ise altyapı ve üstyapı çalışmalarını ivedi bir şekilde tamamlayarak mahallemizi modern bir görünüme kavuşturduk.

        Doğanpınar mahalle sakinlerinin ihtiyaçları noktasında ilgili birimlerimizin çalışmaları devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yurttaşlarımızın yüzlerini güldürecek hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nazik ziyaretleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

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