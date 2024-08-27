Gördesli muhtarlardan teşekkür ziyareti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Gördes ilçesine bağlı Evciler mahalle muhtarı Halil Gökkaya, Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim ve Doğanpınar mahalle muhtarı Halil Korkmaz'ı ağırladı.

Postacı, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette muhtarlar, hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in şahsında MASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Postacı, şunları söyledi: