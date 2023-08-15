'Görevimiz Tehlike VII' Türkiye'de düşük kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz" diyerek filmin İstanbul çekimlerinin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getirmişti.

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Peki ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümüne Türkiye’de ne kadar ilgi gösterildi?

Türkiye’de gişe verilerinin yayınlanmaya başlamasından bu yana gösterime giren ‘Görevimiz Tehlike’ filmleri arasında ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümü ülkemizde serinin en az izlenen film oldu.

Bunun nedeninin ne olduğuyla ilgili akıllara hemen İstanbul çekimlerinin iptal edilmesine yönelik bir protesto olduğu gelse de bunun gerçekliği adına somut bir veri bulunmuyor.

Ayrıca, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün açılışının serinin diğer filmlerinin açılış rakamından düşük olması, bu filme en başlarda da fazla ilgi olmadığının bir diğer göstergesi.

Bir başka anlatımla, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün gişesinin düşük olacağı 'Kapalıçarşı Olayı'ndan önce gözler önüne zaten serilmişti.