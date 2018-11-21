Rafet El Roman, Ömür Gedik, Ece Sükan, Güneri Civaoğlu, Gökhan Tepe, Pınar Hotiç, Ayşe Tolga, Sinem Yıldırım, Faruk Süren, Yelda İpekli, Şah Yaycı, Şenol İpek, Özlem Güsar, Atıl Kutoğlu, Gamze Saraçoğlu, Celil Nalçakan, Ersoy Çetin, Levent Erden ve Özge Özder gibi isimlerin katıldığı özel gecede, otantik Avrupa yemekleriyle bezenen menüden örnekler sunuldu.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparak yoğun ilgi gören restoran, şık ve kendine özgün dekorasyonu, canlı müzik performansları ve yenilenen zengin menüsüyle gece hayatına yeni bir soluk getiriyor.Boğaz’ı kucaklayan muhteşem manzarasında misafirlerini ağırlayan GABBRO'da her cumartesi Serhat Kılıç ile ‘’Gorgeous Night’’, cuma akşamları Jazz’ın güçlü ismi İpek Dinç Yüce ve Perşembe akşamları Hollandalı-Faslı şarkıcı Teema benzersiz sahne performansları sergiliyor. Pazartesi, salı ve çarşamba akşamları ise Aymila Taşçı piyano ve vokal dinletisiyle misafirler hem lezzete hem de müziğe doyacakları keyifli bir ambiyansla buluşuyor.

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