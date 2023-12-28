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Oyuncular sendikası, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kararı duyurdu. Baybars Tekin'in "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçu kapsamında 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; "Üyemiz Görkem Ece Ercan, "Yeşil Vadi'nin Kızı" isimli dizi projesinde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Baybars Tekin tarafından gerçekleştirilen "sarkıntılık yapmak suretiyle cinse saldırı" eylemi bulunmuş, şahıs hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 27.06.2022 tarihinde iddianame düzenlenmiştir. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görülen yargılama sonucunda sanık Baybars Tekin, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinse saldırı" suçu kapsamında 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi tarafından verilen karar ile sanık hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiştir. Bu davaya ilişkin önemli gördüğümüz bir diğer husus ise, Oyuncular Sendikası olarak davaya müdahil olma talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmiş olmasıdır. Bu önemli karar, alanımız için bir emsal niteliğindedir. Ayrıca Baybars Yekin tarafından üyemize sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajlar ile ilgili olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş olup, kamu davası açılmıştır. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu dava devam etmektedir.

Çalışma hayatında tacize, cinsel saldırıya ve şiddete uğrayan tüm meslektaşlarımızın davalarını takip etmeye, gerekli farkındalığın oluşması için ve tedbirlerin alınması için ise çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Foroğraflar: Instagram