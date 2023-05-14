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Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı

Görme engelliler, bu yıl ilk kez tek başına oy kullanabilmelerine imkan sağlayan özel şablonlarla sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi

Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı
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AA

Resmi Gazete'de 6 Nisan 2022'de yayımlanan Milletvekili Seçimi Kanunu kapsamında görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez uygulandı.

Önceki seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına refakatçi olmadan oy kullanabiliyor.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, bu yıl ilk kez şablon ile oy kullanan görme engellilerden biri olarak, yaşadığı tecrübeyi anlattı.

Bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kendileri için farklı bir uygulama başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirten Demirci, şunları kaydetti: "Başta federasyonumuz olmak üzere ilgili birçok derneğin isteği üzerine, bu yıl seçim kanununa böyle bir madde kondu. İlk kez ben de bu şablon aracılığıyla oy kullandım. Şablonun içerisine oy pusulasını düzgün bir şekilde yerleştiriyorsunuz, hangi partiye veya hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz, şablonun üst tarafına karşılık gelen deliğe mührü basıyorsunuz. Mühür, tam yerine oturmuş oluyor. Şablonun en önemli faydası, sandık kurullarında yaşanan sorun ve yığılmaları azaltmış olması."

"İMZA ATARKEN DE BİR İMZA ŞABLONU KULLANILDI"

Demirci, sandık kurulunun da görme engellilerin tek başına oy kullanabileceği yönünde bilgilendirildiğini aktararak, "Eskiden sandık kurullarında refakatçiyle oy kullanma konusunda sıkıntılar olabiliyordu. Bu yıl ilk kez oydan sonra imza atarken de bir imza şablonu kullanıldı. Bu da güzel bir şey. En azından imzanın gerekli olan alanın dışına taşmaması sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Görme engellilerin oylarını daha kolay kullanması için şablonlarda Braille alfabesinin de olması gerektiğine dikkati çeken Demirci, "Yüksek Seçim Kurulunun bundan sonraki seçimlerde sandıklara gönderdiği şablonlarda Braille alfabesi koyması lazım. En azından parmakla delikleri saymak zorunda kalmayız. Partilere veya cumhurbaşkanı adaylarına ayrılan delikli kısımların biraz daha geniş olması mührün şablonun dışına taşmamasını engeller. Biraz daha geniş tutulursa iyi olur." diye konuştu.

"EKSİKLİKLER GİDERİLİRSE SONRAKİ SEÇİMLERDE DAHA İYİ SONUÇ ALINIR"

Demirci, ideal olanın, şablonların görme engellilere önceden ulaştırılması ve her şablonun bir kişi tarafından kullanılması olduğunu söyledi.

Bu hizmeti daha iyi seviyeye getirmek için YSK'nin, görme engelli dernek ve federasyonlarla iletişim halinde olması gerektiğine işaret eden Demirci, "Bu şablonlar önceden elimize geçerse sandığa gelmeden deneyimlemiş oluruz ve sandık başında boş yere zaman kaybı olmaz" dedi.

Demirci, görme engellilerin bağımsız bir şekilde, yardım almadan iradelerini oy pusulasına yansıtabilmesinin güzel bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Paravanın arkasına geçip istediği partiye veya şahsa oy vermek insanın kendine güvenini artırıyor. Aynı zamanda siyasal hayata katılım hakkını da güvence altına alan bir uygulama. Eksiklikler giderilirse bundan sonraki seçimlerde daha iyi sonuçlar alınır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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