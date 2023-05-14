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Türkiye'den sandık manzaraları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye, sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Sandık başından ilginç manzaralar da gelmeye başladı. At üstünde kovboy kıyafetiyle oy kullanmaya giden de oldu, yeniçeri kıyafeti giyen de!

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  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    İzmir'in Bornova ilçesinde 47 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

     
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

     
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi. 
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz.

     
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim" dedi. (DHA)

     
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    YENİÇERİ KIYAFETİ GİYDİ 

    Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur" diye konuştu.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi. (AA)
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    OKULA ATLA GELDİ

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, oy kullanacağı okula atla geldi.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (38), oy kullandığı Denizciler Gübretaş Ortaokulu'na geldiği "Yörük Kızı" adlı atını sokakta aydınlatma direğine bağladı. Cıla, seçmen kağıdını, atının terkisinden alarak sandık başına gitti.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Cıla, Kovid-19 sürecinde ata binmeye başladığını söyledi.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Atıyla huzur bulduğunu aktaran Cıla, "Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atı seviyorum. Atımızla oyumuzu kullanmaya geldik. Normalde arabam da var. 
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Bugün bir değişiklik olsun istedim ve her gün bindiğim atımla vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya geldim" diye konuştu. Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    KEDİSİYLE OY KULLANDI

    Düzce'de Mesire Beşel adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kedisi ile birlikte kullandı.
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak kedisi Portakal ile birlikte kabine giren Mesire Beşel, oyunu kullandıktan sonra zarfı kedisi ile sandığa bıraktı. (İHA)
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    TONY İLE OY KULLANDI

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

    İzmir'de bir vatandaş oy kullanmaya Tony isimli köpeğiyle geldi. (AA)

    Sandıktan diğer manzaralar şu şekilde... 
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!
  • Türkiye sandık başında... İşte sandıktan manzaralar!

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