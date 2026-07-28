Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşa önemli bir avantajla çıkacak. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Rövanş öncesinde Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş için Polonya'da sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yoluna devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve tur senaryoları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan istediği sonucu alarak 3. ön eleme turuna yükselmeyi amaçlıyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar, muhtemel rakipler kimler? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
GÓRNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.
GÓRNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Górnik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki rövanş mücadelesinin S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş öncesinde skor avantajını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertli ekibin tur atlama ihtimalleri şöyle:
Fenerbahçe kazanırsa tur atlar.
Beraberlik halinde tur atlayan taraf Fenerbahçe olur.
Gornik Zabrze'nin 1 farklı galibiyeti (1-0, 2-1, 3-2 gibi) halinde karşılaşma uzatma dakikalarına gider.
Gornik Zabrze'nin 2 veya daha farklı galibiyet alması halinde turu Polonya temsilcisi geçer.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşması bekleniyor. İlk maçta Sturm Graz'ın 4-0'lık avantaj elde etmesi nedeniyle Avusturya temsilcisi bir üst tur için büyük avantaj yakalamış durumda.