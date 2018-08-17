Gornik Zabrze - Lechia Gdansk karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Gornik Zabrze, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lechia Gdansk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Gornik Zabrze 6 puanla 7. sırada, Lechia Gdansk 8 puanla 4. sırada bulunuyor. Gornik Zabrze son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Gornik Zabrze galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Lechia Gdansk galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Gornik Zabrze önceki hafta Lech Poznan mücadelesinde 3-1 yenildi.

Lechia Gdansk, Arka Gdynia karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Gornik Zabrze, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Gornik Zabrze, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Lechia Gdansk, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lechia Gdansk 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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