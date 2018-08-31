Gornik Zabrze - Pogon Szczecin maç önü

Polonya Ekstraklasa maçında Gornik Zabrze ile Pogon Szczecin, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 6 puanlı Gornik Zabrze 12. sırada bulunuyor, Pogon Szczecin 2 puana sahip ve 16. sırada. Gornik Zabrze, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pogon Szczecin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 207. İddaa'da Gornik Zabrze kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Pogon Szczecin kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Gornik Zabrze son hafta oynanan Lech Poznan maçında 3-1 yenildi.

Pogon Szczecin ise Legia Warszawa karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Gornik Zabrze, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Pogon Szczecin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pogon Szczecin, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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