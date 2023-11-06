Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın açıklama yapacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın açıklama yapacak

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın bir açıklama yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruya göre Çebi ayrın 13.00'te basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Çebi'nin başkan adayı olmama kararını bildirmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın kameralar karşısına geçiyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00’te Tüpraş Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecektir" ifadelerine yer verildi.

        ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAYACAK

        Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesindeki okulların açılışı etkinliğinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında "13 Kasım’da adaylık için açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Antalyaspor yenilgisinin ardından yönetime tepkiler artarak devam ederken Çebi'nin yarın aday olmayacağını duyurması bekleniyor.

        EMRE KOCADAĞ ADAYLIĞINI DUYURACAK

        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin aday olmamasının ardından zaten adaylığını daha önceden duyuran Hasan Arat dışında iki başkan adayı daha çıkabilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan Emre Kocadağ adaylığını kısa süre içerisinde duyuracak.

        SERDAL ADALI'NIN KARARINI KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

        Önceden Beşiktaş yönetimlerinde de yer alan ve yurt dışından dönen ve başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan Serdal Adalı'nın ise kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Hasan Arat geçen günlerde yaptığı açıklamada Serdal Adalı ile birlikte çalışabileceklerini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak