Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın açıklama yapacak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın bir açıklama yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruya göre Çebi ayrın 13.00'te basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Çebi'nin başkan adayı olmama kararını bildirmesi bekleniyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın kameralar karşısına geçiyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00’te Tüpraş Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecektir" ifadelerine yer verildi.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAYACAK

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesindeki okulların açılışı etkinliğinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında "13 Kasım’da adaylık için açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Antalyaspor yenilgisinin ardından yönetime tepkiler artarak devam ederken Çebi'nin yarın aday olmayacağını duyurması bekleniyor.

EMRE KOCADAĞ ADAYLIĞINI DUYURACAK

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin aday olmamasının ardından zaten adaylığını daha önceden duyuran Hasan Arat dışında iki başkan adayı daha çıkabilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan Emre Kocadağ adaylığını kısa süre içerisinde duyuracak.

SERDAL ADALI'NIN KARARINI KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Önceden Beşiktaş yönetimlerinde de yer alan ve yurt dışından dönen ve başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan Serdal Adalı'nın ise kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Hasan Arat geçen günlerde yaptığı açıklamada Serdal Adalı ile birlikte çalışabileceklerini duyurmuştu.