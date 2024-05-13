İstanbul'da, Esenyurt ilçesindeki Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için Murat ve Sema Dilekçi çifti girmişti.

ÇİFTE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI İHA'da yer alan habere göre dükkanın önüne gelen bir saldırgan, çifte ateş edip kaçmıştı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralan çift hastaneye kaldırılmış, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.