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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görüntüsü çıktı! Esenyurt'ta karı koca çifti vurmuştu!

        Görüntüsü çıktı! Karı koca çifti vurmuştu!

        İstanbul Esenyurt'ta, alışveriş yapmak için tuhafiye dükkanının önüne gelen Murat ve Sema Dilekçi çiftine silahla ateş açan saldırganın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıda, Selma Dilekçi hayatını kaybetmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:22
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        Görüntüsü çıktı! Karı koca çifti vurmuştu!
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        İstanbul'da, Esenyurt ilçesindeki Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için Murat ve Sema Dilekçi çifti girmişti.

        ÇİFTE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

        İHA'da yer alan habere göre dükkanın önüne gelen bir saldırgan, çifte ateş edip kaçmıştı.

        KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralan çift hastaneye kaldırılmış, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

        GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Saldırganın dükkanın önüne gelip elinde silahla içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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