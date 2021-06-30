Filipinler Devlet Başkanı’na protesto 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Filipinler polisi, 150'den fazla protestocunun Filipinler’in başkenti Manila'daki başkanlık sarayına yaklaşmasını engelledi.

AP, göstericilerin bir saatten kısa bir süre sonra barışçıl bir şekilde dağıldığını söyledi. Ülkede Covid-19 kısıtlamaları kapsamında bu tür gösteriler yasaklanmasına rağmen herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Protesto liderlerinden biri olan Renato Reyes, "Terör saltanatına 365 gün kaldı’’ diyerek “Bunu adalet ve hesap verebilirliğe ulaşmak için bir geri sayım olarak işaretlemek istiyoruz.” ifadesinde bulundu.

Göstericilerden birinin ise "Öldürmeyi durdurun, Duterte'yi yargılayın" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Göstericiler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucu ile mücadele operasyonunda yargısız infazların kurbanı olduklarını söyledikleri gençlerin portrelerini sergiledi.

AP, Duterte'nin, göreve geldiği Haziran 2016'dan bu yana birçok küçük yaştaki uyuşturucu zanlısının ülkede hayatını kaybettiğini bildirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunulduğunu aktardı.

Suça karşı aşırı sert yaklaşımıyla siyasette bilinen 76 yaşındaki Duterte, çok sayıda uyuşturucu zanlısının öldürülmesine göz yumduğunu reddederken uyuşturucu tacirlerini açıkça ölümle tehdit etmişti.

İnsan hakları grupları, polisin silahsız şüphelileri öldürdüğü ve ardından suç mahallini şüphelilerin kendilerine ateş açtığını göstermek için değiştirdiğini öne sürdü. Şüphelilerin tutuklamaya şiddetle direndikten sonra öldürüldüğünü söyledi.

AP