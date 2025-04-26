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        Göz kapağı fermuara sıkıştı

        Şanlıurfa'da, evinde kıyafet değiştirirken göz kapağını fermuara sıkıştıran 15 yaşındaki Yasemin S., hastaneye çağrılan itfaiye görevlisinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:50
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        Göz kapağı fermuara sıkıştı
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        Evinde günlük kıyafetlerini değiştiren Yasemin S., dikkatsizlik sonucu göz kapağını kıyafetinin fermuarına sıkıştırdı. Şiddetli acı hisseden genç kız, panik içinde ailesinden yardım istedi.

        Ailesi, evde fermuarı çıkarmayı başaramayınca Yasemin’i Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalede, doktorlar göz kapağına sıkışan fermuarı çıkarmakta zorlandı.

        Durumun hassasiyeti üzerine hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun süren dikkatli bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, fermuara sıkışan göz kapağını zarar vermeden ayırmayı başardı.

        Hastanede tedavi altına alınan Yasemin’in gözünde kalıcı bir hasar oluşmadığı belirlendi. Olayın ardından gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Yasemin, kendisine yardım eden sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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