4 | 13

Çevresel faktörler ve yoğun iş hayatı içerisinde aksatılan düzenli ve dengeli beslenme göz sağlığı için de tehdit oluşturuyor. Sadece beden sağlığı için değil, göz sağlığımız için de yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Birtakım besinlerin görme kalitesini artıracağını belirten Op. Dr. Elvan Yalçın “Sağlıklı bir vücudun en önemli ihtiyacı doğru beslenmeden geçiyor.