Gözler Merkez'de

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Kurdaki hızlı yükseliş ve TL'deki değer kaybı sonrasında piyasaların gözü çıkacak kararda olacak.

Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki son iki toplantıda Merkez Bankası toplamda 300 bp faiz indirmiş, para politikasına yönelik sözlü yönlendirmelerde ise çekirdek enflasyon ve cari açık odaklı vurgular çok konuşulmuştu.

Kavcıoğlu, eylül başında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın para politikasındaki odağında çekirdek enflasyona dikkat çekmişti.

Kavcıoğlu, "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta. Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Eylül ayındaki 100 baz puanlık ve 1.5 yıl sonra gelen faiz indiriminin ardından karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi. Metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

FİYAT İSTİKRARI VE CARİ AÇIK SÖYLEMİ

TCMB'nin, ekim ayındaki kararı öncesinde ise sıcak saatler yaşanmıştı. Reuters, "Erdoğan son TCBM başkanından da soğuyor" haberinde Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını iddia etmişti. Beştepe haberi yalanlarken, "Bu tür yalanların yayılması endişe verici" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu takip eden haftada yüz yüze bir görüştürme gerçekleştirirken, Para Politikası Kurulu'ndaki 3 kişi görevden alındı.

Muhalefet, TCMB'de son üç başkanın görevden alınması ve PPK yönetimindeki değişikliğin TCMB bağımsızlığına zarar verdiğini ifade ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekim faiz kararı öncesinde Başkan Kavcıoğlu'nu ziyaret etmişti.

İkili 1.5 saat görüşürken Kılıçdaroğlu, "Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Buradan Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. " demişti. Kavcıoğlu ise Merkez Bankası'nı herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, görevden almalarla ilgili "Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar. Bu karar herkesin kararı." ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, ekim ayındaki toplantısında beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık bir faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekmişti. 1 hafta sonraki enflasyon raporu sunumunda Kavcıoğlu, Türkiye'nin temel sorununun cari açık olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e yükseltti.

BEKLENTİ 100 BP İNDİRİM

TCMB Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısına ilişkin beklenti ise haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 15,00 seviyesine çekileceği yönünde.

TCMB'nin son toplantısında Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar ‘’sınırlı bir alan’’ kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü grup toplantısında faize yönelik "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam." ifadelerini kullandı.

Eylül ilk faiz indirimi öncesinde 8.60 seviyesinde olan dolar kuru, yaşanan iki aylık süreçte 10.96'ya yükselirken Türk Lirası da dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.