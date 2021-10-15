Kılıçdaroğlu'ndan TCMB ziyareti sonrası açıklama

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TCMB ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumu. "Cumhuriyet" sözcüğü kamu kurumları arasında bir Cumhuriyet Savcıları için bir de Merkez Bankası'nda kullanılıyor. Bağımsızlığını işaret ediyor.

- Burası bağımsız bir kurum. Kurumun bağımsızlığı dünya finans bağımsızlığı için de önemli. Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. TCMB yetkilerinin kararnamelere Finansal İstikrar Komitesi gibi yerlere devredilmemesini istedik. Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik.

- Merkez Bankası'nın iyi bir kadrosu var. Kadrosunun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik Merkez Bankası’nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından…

- Son 45 günde dolar/TL yüzde 10 değer kaybetti. Bu fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Bunun yansımaları sokaktaki insanı etkileyecek. Zam yağmuru arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi büyük ölçüde ifade ettik.

- Gördüğümüz tablo şudur, Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, lokmayı almaya çalışıyordu mevcut hükümet, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı, hassasiyetimizi bir şekliyle ifade ettik. Bunu da ifade etmek zorundaydık zaten.

“ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPIYORUM, MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTER”

- Merkez Bankası’na müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz Mısır’daki sağır sultan da biliyor. Faiz oranları düşsün yada faiz oranları şu seviyeye insin diye ilk bilgiyi veren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Merkez Bankası’nın, "faiz yükselir mi, faiz düşer mi?" bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler.. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası’na saygı gösterecektir.

Görüşme sonrası TCMB Başkanı Kavcıoğlu da bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağolsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur.

- TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır.

- Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim.