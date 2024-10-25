Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

        Göztepe 2025'te kutlayacağı 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göztepe Spor Kulübü, 2025'te kutlayacağı 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.

        Göztepe'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma bir hikaye, her giyen bir parçamız! Binlerce sporcusu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle Asırlık Efsane! 100. yılımıza özel hazırlanan şanlı formamız şimdi http://gozgoz.com.tr'de, yarından itibaren GÖZGÖZ Mağazaları'nda!" ifadelerine yer verildi.

        Forma için hazırlanan ve oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu videoda ayrıca İzmir, Van, Şanlıurfa, Rize, Ankara, Antalya ve İstanbul'da 100. yıl forması giyen taraftarlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı