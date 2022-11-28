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Göztepe-Altay maçında ne oldu?

Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen Göztepe ve Altay maçında kaos yaşandı. Altay taraftarları, Göztepeliler'e fişek attı. Sahaya giren bir Göztepe taraftarı ise Altay kalecisine saldırdı. Maç, 20.dakikada iptal oldu.

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  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe ve Altay maçı olaylı bitti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatınca maç iptal oldu. Peki, Göztepe-Altay maçında ne oldu? İşte, detaylar...
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA NE OLDU?

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yansa da taraftarlar, maddeyi uzaklaştırdı. 

    Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA OLAY NASIL ÇIKTI?

    Tribünde başlayan kaos arkasından Göztepe taraftarları, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    OZAN EVRİM ÖZENÇ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Olay üzerine ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırılan kaleci Özenç'in başında kesik oluştuğu vehayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Özenç, kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA YARALANANLARIN SON DURUMU NASIL?

    Öte yandan tribüne atılan fişek nedeniyle yaralanan Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

     

     
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    GÖZTEPE-ALTAY MAÇINA YANICI MADDE NASIL GİRDİ?

    İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür.
  • Göztepe-Altay maçında ne oldu, olay nasıl çıktı, yaralananların son durumu nasıl? Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

    Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.​​​​​​​"

     

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