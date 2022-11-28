Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe ve Altay maçı olaylı bitti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatınca maç iptal oldu. Peki, Göztepe-Altay maçında ne oldu? İşte, detaylar...