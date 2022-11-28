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Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi!

Spor Toto 1. Lig'deki yarıda kalan Göztepe - Altay maçında stada yabancı maddeleri sokanlar tespit edildi. Bir Göztepe taraftarının yüzünden ciddi şekilde yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin stada sokulmasıyla ilgili olarak 21 kişi gözaltına alındı

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  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin görevli ambulans şirketi şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı, olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünden yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı belirtildi.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    "Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    "Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür." 
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    "Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.​​​​​​​"
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    İZMİR VALİSİNDEN ZİYARET

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay maçında yaralanan Göztepe taraftarı ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren Göztepe taraftarını ziyaret eden Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki yaralıya da geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Köşger, sosyal medyada bir takım spekülatif haberlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani stadyumun dışında herhangi bir hadise vukua gelmedi. Yani taraftarların çatıştığı başka hadiselerin olduğu, başka yaralıların olduğu vesaire gibi bu haberlerin tamamı gerçek dışı, doğru değil. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor."
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Vekili Prof. Dr Caner Çavdar da hastanelerinde müsabakada yaralanan taraftarın tedavi sürecinin takip ettiklerini belirterek, "Kendisine hastanemize gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir. Fakat tabii ki 1-2 gün müşahede altında tutmak zorundayız." dedi.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    ALTAYLI TARAFTARLAR GECE 03:50 SULARINDA STATTAN AYRILDI

    Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından statta bekletilen Altaylı taraftarlar, stadı terk etti.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Gürsel Aksel Stadı'nda bir Göztepe taraftarı ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in yaralanmasından sonra hakem tarafından tatil edilen müsabakada Altaylı futbolcular ile taraftarlar güvenlik gerekçesiyle statta bekletildi.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Altaylı futbolcuların Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık 6,5 saat bekleyişin ardından polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    YARALANAN KALECİ VE TARAFTARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan fişek nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı. Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Medicana International İzmir Hastanesinden yapılan açıklamada kaleci Ozan Evrim Özenç'in bilincinin açık olduğu, ilk kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması ve kontrol amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    KALECİYE VURAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

     
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden fişek atan kişinin tespiti için çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin yakalanması için Altay taraftarlarının stattan çıkışına izin vermiyor. Stat kameralarını inceleyen polis, fişeği atan kişinin stada nasıl girdirdiğini de araştırıyor.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Öte yandan Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne da Gürsel Aksel Stadına gelerek incelemede bulundu.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.
  • Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

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