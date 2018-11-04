Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Göztepe 15 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Çaykur Rizespor 8 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Göztepe, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Çaykur Rizespor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 155 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göztepe kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.35, Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırsa 4.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Göztepe son haftadaki Samsunspor müsabasında 1-0 yenildi.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Göztepe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Göztepe, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Çaykur Rizespor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çaykur Rizespor, 5 gol atarken 10 gol yedi.

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