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Göztepe'de Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Gassama ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile ilgileniyor

Göztepe'de Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor
DHA

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide Murat Paluli'yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de gündemine aldı.

Süper Lig'den birçok talibi bulunan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de Bucaspor formasını giydi. İzmir macerasının ardından Kayserispor, Eskişehirspor, Adana Demirspor'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzon'da geçen sezon 10'u ilk 11'de 19 lig maçına çıktı.

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