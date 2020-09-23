Göztepe'de Nwobodo şoku

Göztepe'nin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direktör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı. Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ve Nwobodo'nun sakatlığının ciddiyet derecesine göre uzun süre sahalarda uzak kalabileceği bildirildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR