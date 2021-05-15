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Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı. Göztepe yönetimi ise maça gelmeme kararı aldı! Sarı-kırmızılı yönetimden yapılan açıklamada "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı

Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
DHA

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. İzmir Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.

GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı´nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe´nin açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı´nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

GÖZTEPE YÖNETİMİ MAÇA GELMİYOR!

Göztepe yönetimi, Gürsel Aksel Stadı´ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti. Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı. Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı´nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.

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