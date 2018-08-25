Fenerbahçe ile Göztepe 49. randevuda İzmir'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde birbirleriyle 49. kez rakip olacak olan iki takımda maça kazanma hırsıyla çıkacak. İki takımında maç hazırlıkları tamamlandı. İki takım taraftarlarıda karşılaşmayı beklemeye başladı. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanına gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, havalimanı içinde teknik direktör Phillip Cocu ve bazı futbolculara çiçek verdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Stadı'nda bugün saat 21.45'te beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

49. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Göztepe 49. randevularına çıkacak. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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