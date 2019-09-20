Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe, Konyaspor'u konuk ediyor.
İlk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki haftalarda Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Göztepe, 5. haftaya 2 puanla ve averajla 16. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda.
Konyaspor ise ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda mağlup etti. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşil-beyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE: 0 - KONYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Al Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic
5. RANDEVU
Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
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