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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe kupada 49 yıllık hasreti bitirme peşinde - Futbol Haberleri

        Göztepe kupada 49 yıllık hasreti bitirme peşinde

        Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş karşısında perşembe günü 49 yıllık yarı final hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:32
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        Göztepe 49 yıllık hasreti bitirme peşinde!
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        Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise perşembe günü 49 yıllık yarı final hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

        Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan Göz-Göz, kupada en son 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri 49 yıldır son 4'ü göremedi. Son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda çeyrek final oynayan, bu sezon aynı başarıyı yakalayan Göztepe, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek yarım asır sonra ilki başarmak istiyor.

        Göztepe, ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalmasına rağmen derbi galibiyetleriyle sükse yapan, son olarak geçen cumartesi günü Galatasaray'ın namağlup ünvanına evindeki derbiyi 2-1 kazanarak son veren Beşiktaş'ı bu sezon ikinci kez alt etmeye çalışacak.

        Göz-Göz rakibiyle Süper Lig'de sezonun ilk yarısında yine İstanbul deplasmanında oynadığı maçı 4-2 kazanarak sezonun ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları ligde ise kupa eşleşmesinden 2 hafta sonra 19-20 Nisan hafta sonunda konuk edecek.

        MATSUKI İÇİN ALMANYA İDDİASI

        Göztepe'nin sezon başında Sport Republic'in yönettiği İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'dan kiraladığı Kuryu Matsuki'nin adı Hoffenheim ve Augsburg ile anılıyor.

        İngiliz basını, Japon orta saha oyuncusuna Alman ekiplerinden teklifler geldiğini, Sport Republic'in iyi bir bonservis bedeli karşılığında Matsuki'yi satmayı değerlendirdiğini yazdı. Göztepe'nin futbol şubesini 3 yıldır yöneten Sport Republic, İngiltere'de sahibi olduğu Southampton'a transfer ettiği Matsuki'yi tecrübe kazanması için Türkiye'ye yollamıştı. 21 yaşındaki Matsuki, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 23 maçta 2 gol, 4 asist, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

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