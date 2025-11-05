Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'nin çilingiri Juan - Göztepe Haberleri

        Göztepe'nin çilingiri Juan!

        Süper Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisi sonrası Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de galibiyet golünü atan Juan, sarı-kırmızılıların iç sahada çilingiri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'nin çilingiri Juan!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan, ilginç bir istatistiğe imza attı.

        Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet, bu gollerin hepsini Gürsel Aksel Stadı'nda attı. Göz-Göz, Juan'ın iç sahada gol attığı tüm karşılaşmaları kazandı.

        İç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında rakibin kilidini açan ilk golü ağlara yollayan Juan, Başakşehir ve Gençlerbirliği'yle oynanan son iki iç saha maçını kazandıran isim oldu.

        Sarı-kırmızılı ekip bu randevuları Juan'ın golleriyle 1-0 galip tamamladı. Juan, Başakşehir sınavının başında penaltı kaçırmasına rağmen ardından jeneriklik bir gol kaydetmişti.

        Göz-Göz'e geçen sezon Sao Paulo'dan gelip ilk sezonunda 7 gol kaydeden genç futbolcu bu yıl takımda kalmıştı.

        REKLAM

        JANDERSON SUSKUN

        Juan, vatandaşı yeni transfer Janderson'un suskun kaldığı, Romulo ve Emersonn'un satıldığı dönemde takımın kurtarıcısı da oldu.

        Sezona kadrosunda 8 Brezilyalı oyuncuyla başlayan Göztepe, Romulo'yu RB Leipzig'e 20+5 milyon euro, Emersonn'u da Toulouse'a 3,5 milyon euro bonservisle satıp kasasını doldurdu.

        Romulo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için transfer döneminin başında kadroya katılan Janderson, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

        Göztepe'de ligde oynanan 11 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Janderson yalnız 1 gol attı. Ligde üçüncü haftada Karagümrük ağlarını sarstıktan sonra 8 maçtır suskun kalan Janderson'un skor üretemediği dönemde takımı kritik golleriyle Juan sırtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?