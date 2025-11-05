Göztepe'nin çilingiri Juan!

Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet, bu gollerin hepsini Gürsel Aksel Stadı'nda attı. Göz-Göz, Juan'ın iç sahada gol attığı tüm karşılaşmaları kazandı.

İç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında rakibin kilidini açan ilk golü ağlara yollayan Juan, Başakşehir ve Gençlerbirliği'yle oynanan son iki iç saha maçını kazandıran isim oldu.

Sarı-kırmızılı ekip bu randevuları Juan'ın golleriyle 1-0 galip tamamladı. Juan, Başakşehir sınavının başında penaltı kaçırmasına rağmen ardından jeneriklik bir gol kaydetmişti.

Göz-Göz'e geçen sezon Sao Paulo'dan gelip ilk sezonunda 7 gol kaydeden genç futbolcu bu yıl takımda kalmıştı.

