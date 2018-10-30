İç sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılı ekip, deplasmanlarda ise 5 maçı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçerek zirveyi ıskaladı. Ligin evinde en çok puan toplayan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, iç sahada yalnız sezonun ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi. Bu mücadelenin ardından İzmir'de 4'te 4 yapan Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0, Kayserispor'u 2-0, Atiker Konyaspor'u 3-2, Beşiktaş'ı da 2-0 yenmeyi başardı. İzmir temsilcisi, deplasmanlarda ise tam tersi bir istatistik sergiledi.



Dış sahada yalnız Trabzonspor'u 2-1 yenebilen Göztepe, Kasımpaşa'ya 3-1, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve son olarak Akhisarspor'a 1-0 yenildi. Ligde 10 haftada hiç beraberlik almayan Göztepe, Akhisarspor yenilgisiyle düşme hattında son sıraya demir atan rakibine hayat verdi. Sarı kırmızılılarda adale sakatlığı bulunan Castro'nun son anda kadrodan çıkartılması da oyun planını olumsuz etkiledi. Castro'nun pazartesi günü Çaykur Rizespor'la oynanacak iç saha maçına yetişmesi bekleniyor. Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda perşembe günü Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy'ü konuk edecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta yalnız kapalı tribün açılacak ve biletler 20 TL'den satılacak.

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