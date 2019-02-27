Tamer Tuna ile dün resmi sözleşme imzalayan Göztepe, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Tur atlayacak ekip, Galatasaray ile yarı finalde karşılaşacak.
GÖZTEPE: 0 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 20:00
HAKEM: Serkan Çınar
STAT: Bornova
YAYIN: A Spor
GÖZTEPE: Beto, Alpaslan, Titi, Kadu, Berkan, Serdar, Yasin, Tayfur, Castro, Ghilas, Deniz
YEDEKLER: Göktuğ, Gassamaa, Grillo, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Yalçın, Erol, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mustafa, Seth, Chebake, Ahmed, Bülent, Murat, Guilherme, Aleksic, Barış, Eren
YEDEKLER: Farnolle, Berkan, Seref-Can, Pereira, İsmail, Buğra, Ömer, Hüseyin, Dia
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Malatya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-siyahlı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. 1-0'lık Göztepe galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek.
Sarı-siyahlı takım Göztepe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.
GÖZTEPE'DE İKİNCİ TUNA DÖNEMİ
Göztepe bu maça yeniden anlaşma sağladığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna yönetiminde çıkıyor.
14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde geçen sezon özellikle ilk yarıda dikkatleri çekmişti. 2017-18 sezonunda 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 49 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Demir Grup Sivasspor'u geride bırakarak sezon sonunda 6. sırada yer almıştı. İç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaşmış ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başarmıştı.
Süper Lig'de 27. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, geçen sezon Tuna yönetiminde yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirmişti.
Ligi 3. sırada tamamladığı 1970-1971 sezonunda yüzde 46,7 galibiyet oranıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, 27 yıllık Süper Lig geçmişinde en başarılı ilk 10 sezonu ve galibiyet yüzdeleri şöyle şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Sıra
|Yüzde
|1970-1971
|30
|14
|9
|7
|38
|21
|37
|3
|46,7
|1966-1967
|32
|14
|10
|8
|47
|31
|38
|4
|43,8
|1963-1964
|34
|14
|12
|8
|39
|31
|40
|5
|41,2
|1967-1968
|32
|13
|9
|10
|46
|34
|35
|4
|40,6
|1969-1970
|30
|12
|11
|7
|33
|29
|35
|5
|40
|1965-1966
|30
|12
|8
|10
|33
|27
|32
|5
|40
|1962-1963
|20
|8
|3
|9
|27
|25
|19
|7
|40
|2017-2018
|34
|13
|10
|11
|49
|50
|49
|6
|38,2
|1964-1965
|30
|11
|9
|10
|31
|33
|31
|4
|36,7
|1972-1973
|30
|11
|8
|11
|33
|31
|30
|8
|36,7
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