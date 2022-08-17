HABERTURK.COM

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Karayipler’deki ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki kruvaziyer limanını portföyüne ekledi.

GPH, Porto Riko Liman Otoritesi ile San Juan Kruvaziyer Limanı’nın 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, San Juan Kruvaziyer Limanı, GPH’nin portföyündeki en büyük üçüncü liman oldu. Aynı zamanda dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyan Karayipler’de Antigua ve Nassau’nun ardından üçünü liman da portföye katılmış oldu.

Yapımının tamamlandığı 2019 yılında 2.2 milyon yolcuya ev sahipliği yapan San Juan Kruvaziyer Limanı, Doğu ve Güney Karayip güzergahlarındaki kilit konumu nedeniyle Karayipler’de stratejik öneme sahip. San Juan ile birlikte GPH’nin küresel kruvaziyer yolcu pazarında payı yüzde 10’a yükselmiş oldu. Şirketin Akdeniz’deki kruvaziyer yolcu pazar payı ise yüzde 29 seviyesinde.

YILDA 16 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERECEK

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, "Bu harika konumun kruvaziyer limanı ağımıza eklenmesi, büyüme stratejimizde bir başka önemli adıma işaret ediyor. San Juan Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması ile birlikte yıllık kruvaziyer yolcu ağımızı dünya genelinde yılda 16 milyondan fazla yolcuya çıkaracağız. Aynı zamanda dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’de varlığımızı daha da güçlendirmiş olduk" dedi.

İmtiyaz sözleşmesi şartlarına göre GPH, Porto Riko Limanlar Otoritesine 75 milyon dolar aktaracak. Aynı zamanda iki aşamalı bir yatırım planını devreye alacak.

İlk aşamada öncelikle 1 ve 4 numaralı ile Pan American iskelelerinde altyapı onarımları, terminal binaları ve yürüme yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

250 milyon dolarlık ikinci yatırım aşamasında ise dünyanın en büyük yolcu gemilerini ağırlayabilecek tamamen yeni bir kruvaziyer iskelesi ve son teknoloji ana liman terminali inşa edilerek, kapasite genişletilecek.