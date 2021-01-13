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Sakarya, 2020'yi 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı

"Otomotiv şehri" Sakarya, 2020'de 153 ülke ve 10 serbest bölgeye 4 milyar 459 milyon 883 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

GRAFİKLİ - Sakarya, 2020'yi 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı
AA

"Otomotiv şehri" Sakarya, 2020'de 153 ülke ve 10 serbest bölgeye 4 milyar 459 milyon 883 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya geçen yıl iller bazında ihracat sıralamasında 7'nci basamaktaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle birlikte üretim ve dış satımda yeniden tırmanışa geçildi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik ve elektrik elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katan Sakarya, geçen yıl 153 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yaptı.

Ülke ihracatında yüzde 2,8 paya sahip olan Sakarya, bu satışlardan 4 milyar 459 milyon 883 bin dolar elde etti.

- Otomotiv sektörü zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin 2020 yılı ihracatında yüzde 89,7 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı.

"Otomotiv şehri" Sakarya'dan geçen yıl 4 milyar 3 milyon 855 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatta ikinci sırayı 76 milyon 527 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 61 milyon 364 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 55 milyon 120 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 48 milyon 664 bin dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Kentin ihracatında 2020'de 45 milyon 988 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 35 milyon 476 bin dolarla çelik, 34 milyon 433 bin dolarla elektrik elektronik, 22 milyon 951 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri dikkati çekti.

Bu sektörlerde en fazla ihracat artışı, yüzde 42,44 ile çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde gerçekleşti.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, 585 milyon 230 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 450 milyon 771 bin dolarla Fransa, 344 milyon 77 bin dolarla Almanya, 329 milyon 180 bin dolarla İspanya, 282 milyon 217 bin dolarla İsrail takip etti.

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