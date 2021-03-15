Grammy'nin en iyileri

Los Angeles'ta düzenlenen 63'üncü Grammy Ödülleri'nde Beyonce ile Taylor Swift, kazandıkları ödüllerle yeni bir başarıya imza attı.
Beyonce farklı kategorilerde 4 ödül alarak toplam Grammy ödül sayısını 28'e çıkardı. Beyonce böylelikle en çok Grammy kazanan sanatçı haline geldi. Bu unvan daha önce Alison Krauss'a aitti.
Taylor Swift'in 'Yılın Albümü' ödülünü 3 kez kazanarak Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı başarıyı elde etmiş oldu.
ÖDÜL KAZANANLAR
Yılın Albümü: Folklore (Taylor Swift)
Yılın Kaydı: Everything I Wanted (Billie Eilish)
En İyi Yeni Sanatçı: Megan Thee Stallion
En İyi Rap Şarkısı: Megan Thee Stallion (Bu dalda ödül kazanan ilk kadın şarkıcı)
En İyi Rap Albümü: King's Disease (Nas)
En İyi Rap Performansı: Savage (Megan Thee Stallion feat. Beyonce)
Yılın Şarkısı: I Can't Breath (H.E.R - Tiara Thomas)
Şarkı, geçen yıl Atlanta'da polis şiddeti yüzünden yaşamını yitiren George Floyd anısına yapıldı.
En İyi Solo Performans: Harry Styles (Watermelon Sugar)
En İyi Pop - Grup Performansı: Rain on Me (Lady Gaga - Ariana Grande)
En İyi Pop Vokal Albümü: Future Nostalgia (Dua Lipa)
En İyi Country Şarkısı: Crowded Table (The Highwomen)
En İyi Country Albümü: Wildcard (Miranda Lambert)
En İyi Country Grubu: Dan + Shay & Justin Bieber (10.000 Hours)
En İyi Rock Albümü: The New Abnormal (The Strokes)
En İyi Rock Şarkısı: Stay Hig (Brittany Howard)
En İyi Rock Performansı: Fiona Apple (Shameika)
En İyi Müzik Videosu: Brown Skin Girl (Beyonce)
En İyi R & B Performansı: Black Parade (Beyonce)
En İyi R & B Albümü: Bigger Love (John Legend)
En İyi R & B Şarkısı: Better Than I Imagine (Robert Glasper - Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson)
En İyi Geleneksel R & B Performansı: Anything For You (Ledisi)
En İyi Progressive R & B Albümü: It Is What It Is (Thundercat)
En İyi Melodik Rap Performansı: Lockdown (Anderson .Paak)
En İyi Latin Pop veya Urban Albüm: YHLQMDLG (Bad Bunny)
En İyi Alternatif Albüm: Fetch the Bolt Cutters (Fiona Apple)
En İyi Film Şarkısı: No Time To Die (Billie Eilish O'Connell & Finneas Baird O'Connell)
En İyi Soundtrack: Joker (Hildur Guonadottir)
En İyi Derleme Soundtrack: JoJo Rabbit
En İyi Müzik Filmi: Sound of My Voice (Linda Ronstadt)
En İyi Komedi Albümü: Black Mitzvah (Tiffany Haddish)
En İyi NewAge Albümü: More Guitar Stories (Jim Kimo West)
En İyi Latin Rock Albümü: La Conquista Del Espacio (Fito Paez)
En İyi Folk Albümü: All The Good Times (Gillian Welch & David Rawlings)
En İyi Reggae Albümü: Got To Be Tough (Toots & The Maytals)
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