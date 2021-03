Grammy'nin en iyileri 0:00 / 0:00

Los Angeles'ta düzenlenen 63'üncü Grammy Ödülleri'nde Beyonce ile Taylor Swift, kazandıkları ödüllerle yeni bir başarıya imza attı.

Beyonce farklı kategorilerde 4 ödül alarak toplam Grammy ödül sayısını 28'e çıkardı. Beyonce böylelikle en çok Grammy kazanan sanatçı haline geldi. Bu unvan daha önce Alison Krauss'a aitti.



Taylor Swift'in 'Yılın Albümü' ödülünü 3 kez kazanarak Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı başarıyı elde etmiş oldu.

ÖDÜL KAZANANLAR

Yılın Albümü: Folklore (Taylor Swift)

Yılın Kaydı: Everything I Wanted (Billie Eilish)

En İyi Yeni Sanatçı: Megan Thee Stallion

En İyi Rap Şarkısı: Megan Thee Stallion (Bu dalda ödül kazanan ilk kadın şarkıcı)

En İyi Rap Albümü: King's Disease (Nas)

En İyi Rap Performansı: Savage (Megan Thee Stallion feat. Beyonce)

Yılın Şarkısı: I Can't Breath (H.E.R - Tiara Thomas)

Şarkı, geçen yıl Atlanta'da polis şiddeti yüzünden yaşamını yitiren George Floyd anısına yapıldı.

En İyi Solo Performans: Harry Styles (Watermelon Sugar)

En İyi Pop - Grup Performansı: Rain on Me (Lady Gaga - Ariana Grande)

En İyi Pop Vokal Albümü: Future Nostalgia (Dua Lipa)

En İyi Country Şarkısı: Crowded Table (The Highwomen)

En İyi Country Albümü: Wildcard (Miranda Lambert)

En İyi Country Grubu: Dan + Shay & Justin Bieber (10.000 Hours)

En İyi Rock Albümü: The New Abnormal (The Strokes)

En İyi Rock Şarkısı: Stay Hig (Brittany Howard)

En İyi Rock Performansı: Fiona Apple (Shameika)

En İyi Müzik Videosu: Brown Skin Girl (Beyonce)

En İyi R & B Performansı: Black Parade (Beyonce)

En İyi R & B Albümü: Bigger Love (John Legend)

En İyi R & B Şarkısı: Better Than I Imagine (Robert Glasper - Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson)

En İyi Geleneksel R & B Performansı: Anything For You (Ledisi)

En İyi Progressive R & B Albümü: It Is What It Is (Thundercat)

En İyi Melodik Rap Performansı: Lockdown (Anderson .Paak)

En İyi Latin Pop veya Urban Albüm: YHLQMDLG (Bad Bunny)

En İyi Alternatif Albüm: Fetch the Bolt Cutters (Fiona Apple)

En İyi Film Şarkısı: No Time To Die (Billie Eilish O'Connell & Finneas Baird O'Connell)

En İyi Soundtrack: Joker (Hildur Guonadottir)

En İyi Derleme Soundtrack: JoJo Rabbit

En İyi Müzik Filmi: Sound of My Voice (Linda Ronstadt)

En İyi Komedi Albümü: Black Mitzvah (Tiffany Haddish)

En İyi NewAge Albümü: More Guitar Stories (Jim Kimo West)

En İyi Latin Rock Albümü: La Conquista Del Espacio (Fito Paez)

En İyi Folk Albümü: All The Good Times (Gillian Welch & David Rawlings)

En İyi Reggae Albümü: Got To Be Tough (Toots & The Maytals)