Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti 'Killing Me Softly' ve 'The First Time Ever I Saw Your Face' gibi şarkılarıyla tanınan Roberta Flack, 88 yaşında hayata veda ettti

