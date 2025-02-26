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        Haberler Dünyadan Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti

        'Killing Me Softly' ve 'The First Time Ever I Saw Your Face' gibi şarkılarıyla tanınan Roberta Flack, 88 yaşında hayata veda ettti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:54
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        Hayatını kaybetti
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        Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, yaşamını yitirdi. 2022’de ALS teşhisi aldığını ve artık şarkı söyleyemediğini duyuran şarkıcının, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.

        Flack’in yakınları; "Roberta Flack’in aramızdan ayrılması nedeniyle kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü" açıklamasını yaptı.

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