Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti
'Killing Me Softly' ve 'The First Time Ever I Saw Your Face' gibi şarkılarıyla tanınan Roberta Flack, 88 yaşında hayata veda ettti
Giriş: 26.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:54
Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, yaşamını yitirdi. 2022’de ALS teşhisi aldığını ve artık şarkı söyleyemediğini duyuran şarkıcının, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.
Flack’in yakınları; "Roberta Flack’in aramızdan ayrılması nedeniyle kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü" açıklamasını yaptı.
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