Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti

Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, yaşamını yitirdi. 2022’de ALS teşhisi aldığını ve artık şarkı söyleyemediğini duyuran şarkıcının, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.

Flack’in yakınları; "Roberta Flack’in aramızdan ayrılması nedeniyle kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü" açıklamasını yaptı.