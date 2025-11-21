Habertürk
        GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl, nereden başvuru yapılır?

        Green Card başvuru tarihi 2026: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) başvurularında bekleyiş sürüyor. Genellikle ekim ayı itibarıyla başlayan Green Card başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin en net açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri'nden geldi. Peki, "Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" İşte DV Lottery 2026 Green Card başvuru takvimi...

        Giriş: 21.11.2025 - 23:23 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:26
        1

        Green Card başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan Green Card başvurularının bu sene başlayacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Green Card başvuruları belirtilen tarihlerde, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Peki, "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        2

        GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Green Card başvuruları ekim ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

        "Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi henüz açılmamıştır. DV-2027 başvurularının başladığına dair yayılan sahte bilgiler ve seçilme şansını artırdığı iddia edilen kişi veya kuruluşlara dair bildirimlerin farkındayız. Bu tür iddialar doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, resmi duyuru yapıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

        4

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        5

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

