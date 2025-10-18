Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu başladı mı, şartları neler?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, Green Card başvurularının ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. DV Lottery Green Card başvuru sonuçları dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Geçen sene ekim ayında başvurular alınmaya başlanmıştı. Peki Green Card başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, Green Card çekilişi ne zaman?
ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuru tarihleri araştırılıyor. Başvuru yapmak isteyenler olan kişiler Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvurularının başlayacağı tarih için arama motorlarına yöneldi. Peki, DV Lottery Green Card başvuru ne zaman başlıyor ve bitiyor, son gün ne zaman?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak Green Card başvuruları alınıyor. Başvurular bu yıl henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında 2026 dönemi için Green Card başvuru işlemlerinin en geç Ekim ayının 3. haftasına kadar başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.
Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.
Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.
Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişine katılabilmek için başvurularda adaylardan herhangi bir ücret veya ön ücret talep edilmiyor. Adayların herhangi bir konsolosluğa veya diğer kurumlara giderek başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu, formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.