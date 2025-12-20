GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.

2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:

"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi henüz açılmamıştır. DV-2027 başvurularının başladığına dair yayılan sahte bilgiler ve seçilme şansını artırdığı iddia edilen kişi veya kuruluşlara dair bildirimlerin farkındayız. Bu tür iddialar doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, resmi duyuru yapıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.