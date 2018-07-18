Gremio Alegrense - Atletico Mineiro maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Gremio Alegrense, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Atletico Mineiro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Maç öncesi Gremio Alegrense 20 puanla 5. sırada, Atletico Mineiro 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 524 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Atletico Mineiro sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Gremio Alegrense önceki hafta Atletico Mineiro mücadelesinde 4-3 yenildi.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Gremio Alegrense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gremio Alegrense, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Atletico Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Mineiro, 10 gol atarken 9 gol yedi.

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