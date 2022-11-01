"Gri Pasaport Davası" dosyası Yargıtay'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

"Gri Pasaport Davası" dosyası Yargıtay'da

Malatya'da 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan "Gri pasaport soruşturması" kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 10. Asliye Mahkemesi, 'yetkisizlik’ gerekçesiyle dosyayı Edirne’ye göndermişti. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi de 'yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi

"Gri Pasaport Davası" dosyası Yargıtay'da
0:00 / 0:00

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin bir proje için gri pasaportla yurt dışına gönderdiği 90 kişi geri dönmemişti. ‘Göçmen kaçakçılığı’ skandalına yönelik 3 sanık hakkında açılan davada Malatya'daki mahkeme, ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle dava dosyasını Edirne’ye göndermişti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi de ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Daha önce tahliye edilen ancak hakkında tutuklama kararı verilen Ali Ayrancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanık Ersin Kilit’in yurt dışı yasağının kaldırılması talebi de reddedildi.

DOSYANIN EDİRNE'YE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanmıştı.

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme, yurt dışına çıkıp dönmeyenlerin Edirne’deki sınır kapısını kullandıkları ve bu nedenle suç yerinin Edirne olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın Edirne Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.

KARARI YARGITAY VERECEK

Edirne Asliye Ceza Mahkemesi de ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Davanın tek tutuklu sanığı olan Bingöl-Servi eski belediye başkanı Ali Ayrancı’nın tahliye talebi ile birlikte yine adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ersin Kilit’in yurt dışı yasağını kaldırılması talebi reddedildi. Davanın nerede görüleceğine Yargıtay 5. Ceza Dairesi karar verecek.

İDDİANAMEDE 3 SANIK HAKKINDA CEZA İSTENİYOR

Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Ersin Kilit hakkında "göçmen kaçakçılığı” suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevgilisi kolunu kırdı! İyi halden serbest!
GÜNDEM Sevgilisi kolunu kırdı! İyi halden serbest!
Asker eğlencesinde inanılmaz görüntüler! Tüneli kapatıp drift yaptılar ve... - Son dakika haberler
GÜNDEM Asker eğlencesinde tüneli kapatıp drift yaptılar!
SON DAKİKA | Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum! Avukat açıklamalarda bulundu! Göktürk'te ne oluyor?
GÜNDEM Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün, erken açıklanır mı? KPSS sonuçları için kritik tarih...
GÜNDEM KPSS sonuçları bekleniyor!
İstanbul'da yol tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da yol kavgası! Cadde ringe döndü!
Hafriyat kamyonu inşaata daldı
GÜNDEM Hafriyat kamyonu inşaata daldı! İşçiler ölümden döndü
Son dakika haberleri: MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
İlk ara tatil tarihi belli oldu! 2022-2023 MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM İlk ara tatil için geri sayım başladı!
AÖL sınavları takvimi: AÖL sınavI ne zaman, nasıl olacak? 1. dönem Açık Lise (AÖL) sınavları online mı ve yüz yüze mi yapılacak?
GÜNDEM AÖL sınavları için geri sayım!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.