"Gri Pasaport Davası" dosyası Yargıtay'da 0:00 / 0:00

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin bir proje için gri pasaportla yurt dışına gönderdiği 90 kişi geri dönmemişti. ‘Göçmen kaçakçılığı’ skandalına yönelik 3 sanık hakkında açılan davada Malatya'daki mahkeme, ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle dava dosyasını Edirne’ye göndermişti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi de ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Daha önce tahliye edilen ancak hakkında tutuklama kararı verilen Ali Ayrancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanık Ersin Kilit’in yurt dışı yasağının kaldırılması talebi de reddedildi.

DOSYANIN EDİRNE'YE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanmıştı.

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme, yurt dışına çıkıp dönmeyenlerin Edirne’deki sınır kapısını kullandıkları ve bu nedenle suç yerinin Edirne olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın Edirne Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.

KARARI YARGITAY VERECEK

Edirne Asliye Ceza Mahkemesi de ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Davanın tek tutuklu sanığı olan Bingöl-Servi eski belediye başkanı Ali Ayrancı’nın tahliye talebi ile birlikte yine adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ersin Kilit’in yurt dışı yasağını kaldırılması talebi reddedildi. Davanın nerede görüleceğine Yargıtay 5. Ceza Dairesi karar verecek.

İDDİANAMEDE 3 SANIK HAKKINDA CEZA İSTENİYOR

Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Ersin Kilit hakkında "göçmen kaçakçılığı” suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.