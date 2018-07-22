Grindavik - Keflavik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild maçında Grindavik ile Keflavik, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. 17 puanlı Grindavik 7. sırada bulunuyor, Keflavik 3 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Grindavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Keflavik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 488. İddaa'da Grindavik kazanır 1.50, berabere biter 3.40, Keflavik kazanır 3.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grindavik son haftadaki Fram müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Keflavik ise Leiknir karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Grindavik, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Keflavik, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Keflavik 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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