Grindavik - Vikingur Reykjavik rakamlar

Grindavik ve Vikingur Reykjavik, 07 Ağustos 2018 Salı günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Grindavik 20 puanla 6. sırada, Vikingur Reykjavik 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vikingur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Vikingur Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Grindavik son hafta oynanan Fjolnir maçında 2-1 kazandı.

Vikingur Reykjavik, Valur karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Grindavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Grindavik, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Vikingur Reykjavik, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Reykjavik 9 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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