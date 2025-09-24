Grip aşılarında tedarik sorunu var mı?

Demirkol, grip sezonunun ekim ayı itibarıyla başladığını belirterek, özellikle risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Gribin influenza virüsünün sebep olduğu bir çeşit hastalık olduğunu, özellikle semptomlarının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Demirkol, belirtilerinin genellikle öksürük, ateş, vücut kırgınlığı olduğunu ifade etti.

Demirkol, gribin marta kadar etkisini devam ettirdiğini, özellikle okulların başlamasıyla da bu dönemde hafif bir yükselmenin görüldüğünü söyledi.

Özellikle ateş, vücut kırıklığı, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı olan vatandaşlarımızın gripten şüphelenmeleri ve en yakın aile hekimine gitmeleri uyarısında bulunan Demirkol, "Yenidoğanlar, 5 yaş altı çocuklar, gebeler, 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalığı olan tansiyon, diyabet geçirilmiş, kalp ameliyatı olan vatandaşlarımız da hassas grupta yer aldığı için bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Kemoterapi tedavisi alan vatandaşların da hassas grupta yer aldığını dile getiren Demirkol, bu grupta yer alanların da belirtileri görme durumunda en yakın aile hekimi ya da sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

NE ZAMAN ANTİBİYOTİK GEREKİR? Demirkol, gribin virüs kaynaklı bir hastalık olması nedeniyle antibiyotik kullanımının bir hekim önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Viral enfeksiyonlarda antibiyotik ilk planda etkisiz ancak üzerine yeni enfeksiyonlar binerse, bu doktor önerisiyle olursa antibiyotik kullanmak o zaman tavsiye edilebilir" uyarısında bulundu. Grip aşılarının etkinliği konusuna da değinen Demirkol, "Grip aşısı her yıl o dönemki gribin çeşidine göre üretilen piyasada olan aşı. Şu an tedarikimizi sağlamış durumdayız. Marta kadar vatandaşlarımız grip aşısı olabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da hekim tarafından reçete edildiğinde ödenen gruplarımız var" bilgisini verdi. Demirkol, "Özellikle, 65 yaş üzeri yaşlı bireylerimiz ve kronik hastalığı başta olanlar olmak üzere hekim tarafından reçete edildiğinde grip aşısının ödendiğini, eczaneden temin edildiğini, sağlık tesislerimizde uygulandığını söylüyoruz" dedi. Sağlık çalışanları için de grip aşısının tedarikinin Bakanlık tarafından yapıldığını ifade eden Demirkol, "Sağlık çalışanlarımız da vatandaşlarımızın çok yoğun başvurduğu alandalar. Grip aşısını bu hassas gruplar için tavsiye ediyoruz. Diğer gruplar da aşı yaptırmak istediklerinde de eczaneden ücret karşılığında aldıklarında yine sağlık tesislerimizde aşıyı uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.