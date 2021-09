Grip aşısı koronavirüsten korur mu? 0:00 / 0:00

AA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, koronavirüsün, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkileri bulunduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemli olduğunu belirterek, "Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu, ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır" bilgisini verdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, bu sene grip aşısını yaptırmanın Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Covid-19 virüsü ve grip virüsünün birlikte geçirilmesinin çok ağır sonuçları olabileceğini ifade eden Saydan, vatandaşlara grip aşılarını bir an önce yaptırmalarını önerdi.

Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyon grip vakası görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle, eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Gribe karşı en iyi savunma aşıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer."

Grip aşısının 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmaması gerektiğinin altını çizen Saydan, aşının yapıldıktan sonra grip mevsimi boyunca koruma sağladığına işaret etti.

"GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUMAZ"

Saydan, "Grip aşısı insanı koronavirüse karşı korumaz, influenza virüslere karşı korur. Koronavirüs bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Covid-19'u eş zamanlı geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu, ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır. Yapılan çalışmalar, grip enfeksiyonu ile Covid-19 enfeksiyonunun birlikte daha ağır belirti ve komplikasyonlara yol açtığını ortaya koymuştur" uyarısında bulundu.

Grip aşısının özellikle riskli gruplara yönelik olarak aile hekimliklerinde yapılabildiğini belirten Saydan, "Aşı uygulandığı sırada vücutta ikinci bir hastalığın bulunması, aşı uygulaması sonrasında elde edilmesi planlanan bağışıklık yanıtının yetersiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza genellikle hastalık belirtilerinin geçmesinden sonra grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.